Часть разведслужб США полагает, что источником коронавируса была лаборатория в Ухане

Более половины американских разведывательных служб считают, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане. Такое утверждение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, приводится в материале, опубликованном на сайте телеканала Fox News.

По словам источника издания из числа сотрудников спецслужб, "70-75% из 17 разведывательных ведомств США" полагают, что вирус появился из указанной лаборатории. Остальные разведывательные службы не могут согласиться с этим, поскольку считают, что неопровержимые доказательства отсутствуют, отмечает телеканал. Список американских ведомств, которые придерживаются той или иной точки зрения относительно происхождения вируса, в материале не приводится.

В публикации говорится, что большая часть разведывательного сообщества США склоняется к версии, согласно которой вирус мог начать распространяться из-за некой ошибки, допущенной сотрудниками лаборатории. Телеканал констатирует, что никаких доказательств этого американские спецслужбы пока не предоставили.

По версии другого источника телеканала, власти США ранее получали разведывательные данные, которые свидетельствуют в пользу того, что китайское руководство "узнало о распространении [коронавируса] между людьми раньше, чем оно заявляет". Кроме того, эта информация якобы свидетельствует о том, что в первые недели после вспышки заболевания вызывающий его вирус распространился шире, чем сообщала китайская сторона.

Телеканал отметил, что сотрудники разведки США не подтвердили подлинность материалов, которые опубликовала ранее австралийская газета The Daily Telegraph. Издание утверждает, что речь идет о докладе союзников по группе "Пять глаз", объединяющей разведывательные службы Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США. В докладе, в частности, утверждается, что разведка в указанных государствах пришла к выводу, что китайская сторона целенаправленно скрывала данные о распространении коронавируса. Источник телеканала отметил, что американское разведсообщество пришло тем не менее к схожим выводам.

Госсекретарь США Майкл Помпео в среду в интервью Fox News выразил уверенность в том, что власти Китая пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса и понесут за это ответственность. Он не уточнил, какие именно меры планирует принять Вашингтон.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью журналистам телеканала NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой "политический фарс". Дипломат также выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". При этом он вновь подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.