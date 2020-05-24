США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса

США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Gazeta.ru", сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня», — сказал О'Брайен.

По его словам, руководство США рассчитывает, что страна уже близка к пику заболеваемости коронавирусом или уже находится на нем.

Он добавил, что во встрече семерки в очном формате заинтересованы все ее лидеры.

Изначально встреча на высшем уровне «Большой семерки» была назначена на 10-12 июня в Мэриленде. Но в марте 2020 года было объявлено, что лидеры G7 проведут видеоконференцию вместо встречи. Позднее Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 очно в резиденции Кэмп-Дэвид в окрестностях Вашингтона.