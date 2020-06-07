Мэр округа Колумбия присоединилась к многотысячным протестам в Вашингтоне

В субботу тысячи людей в США вновь вышли на улицы на акции против полицейского насилия, начавшиеся после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, в Вашингтоне к протестующим присоединилась мэр округа Колумбия Мюриел Баузер, сообщает CNN, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Протесты проходят в Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии и других крупных американских городах. О беспорядках не сообщается.

Как отмечает Associated Press, в Вашингтоне акции практически непрерывно проходят всю неделю. Центром протеста стал Белый дом, который дополнительно укрепили новыми ограждениями, и ближайшие к нему районы. В субботу к протестующим присоединилась мэр округа Колумбия. В знак одобрения один из участников акции прокричал "Вице-президент Баузер", когда она проходила мимо.

Ранее мэр американской столицы призвала уличных художников написать желтой краской на участке 16-й улицы Вашингтона девиз протестующих "Black lives matter" ("Жизни чернокожих имеют значение"). Также Баузер распорядилась назвать этим лозунгом часть улицы, ведущей к Белому дому. Теперь она официально называется "площадь Black Lives Matter".

По оценкам Washington Post, на улицы города вышли более 10 тысяч человек. Протестующие приходили с маленькими детьми, а правоохранители стали почти незаметными, отмечает газета.