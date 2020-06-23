Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп публично обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBN News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным политика, Обама и его люди шпионили за его предвыборной кампанией в 2016 году. Он полагает, что бывший президент прослушивал его разговоры.

«Это государственная измена <...> Они прослушивали и шпионили <...> Как оказывается, я был прав», — добавил Трамп.

Трамп не первый раз обвиняет Обаму в слежке. В 2019 году он заявлял, что американские спецслужбы следили за ним во времена президентства Барака Обамы.