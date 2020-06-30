В результате стрельбы у склада Amazon во Флориде погиб один человек
Двое мужчин устроили стрельбу возле склада американской корпорации Amazon в Джексонвилле в понедельник. В результате инцидента погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил представитель местного шерифа на брифинге.
Два вооруженных пистолетами человека вышли из машины и направились к очереди из претендентов на работу в компании. Мужчины открыли огонь, убили одного из стоявших людей и задели еще двух, после чего сели в автомобиль и скрылись. Угрозы для жизни раненых нет.
По словам представителей правоохранительных органов, произошедшие не расценивается как "служебное насилие".
Полиция ведет розыск подозреваемых. Причины случившегося не установлены.
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