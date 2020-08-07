Трамп подписал исполнительный указ о мерах против социальной сети WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ, запрещающий проведение с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями сделок, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет вступает в силу через 45 дней после публикации указа. Под него подпадают "любые сделки, касающиеся WeChat , <...> с Tencent Holdings или его дочерними компаниями".

"Соединенные Штаты должны предпринять агрессивные действия против владельцев WeChat с целью защиты нашей национальной безопасности", - говорится в указе Трампа.