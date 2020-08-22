В вашингтонском зоопарке родилась панда

Большая панда по кличке Мэй Сянь, живущая в Национальном зоопарке столицы США, принесла в пятницу потомство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в размещенном на сайте зоопарка сообщении.

Пока его сотрудники следят за новорожденным и матерью посредством камер видеонаблюдения. Пол детеныша специалисты определят позднее, когда смогут забрать его для проведения обследования.

В июле Мэй Сянь исполнилось 22 года. Таким образом, она оказалась самой возрастной из панд, чьи роды прошли на территории США. "В связи с тем, что Мэй Сянь находится в преклонном для рождения потомства возрасте, мы знали, что шансы на появление у нее детеныша невелики. Однако мы хотели дать ей еще одну возможность внести вклад в выживание ее вида", - отметил руководитель вашингтонского зоопарка Стив Монфорт, слова которого приводятся в сообщении.

Ветеринары стали наблюдать за состоянием Мэй Сянь сразу после того, как провели ей в марте искусственное оплодотворение. На прошлой неделе после ультразвукового исследования сотрудники зоопарка подтвердили, что в скором времени панда сможет дать потомство.

До этого Мэй Сянь родила трех детенышей, которые выжили и в возрасте четырех лет были отправлены в Китай. Их имена - Тай Шан, Бао Бао и Бэй Бэй.

Большая панда - это не только редкое животное, занесенное в Красную книгу Международного союза охраны природы, но и неофициальный символ Китая. Правительство КНР реализует специальную программу по сохранению этих вымирающих представителей фауны. Они обитают преимущественно в горных лесах провинции Сычуань, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основной пищей. В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются.