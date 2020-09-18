Власти США обсуждают сделку по Tiktok с Walmart, Oracle и Microsoft

Власти США обсуждают сделку по продаже американского сегмента социальной сети TikTok с компаниями Walmart, Oracle и Microsoft, рассчитывая в скором времени принять окончательное решение. Об этом сообщил в четверг журналистам на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы принимаем решение. Мы сегодня говорили с Walmart, Oracle. Я думаю, что Microsoft все еще участвует", - приводит его слова пресс-служба Белого дома. "Мы примем решение, но ничего существенно не изменилось. Мы скоро примем решение", - добавил американский лидер.

Трамп в среду сообщил, что в четверг для него проведут брифинг по ситуации с предложением компании Oracle о приобретении американского сегмента TikTok. Однако пока что Трамп не может сказать, готов ли он подписаться под такой сделкой. В понедельник Oracle на своем сайте подтвердила прозвучавшее ранее заявление министра финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина о том, что она "является участником предложения", представленного китайской ByteDance.

Глава Белого дома объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что Microsoft или другая американская компания должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории. Затем Мнучин уточнил, что крайний срок принятия решения по сделке - 20 сентября.