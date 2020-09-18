Байден призвал к досрочной отставке Трампа за просчеты в борьбе с пандемией в США

Дональд Трамп должен сейчас сложить с себя полномочия президента США за просчеты, допущенные им в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил в четверг на встрече с избирателями, организованной в эфире телекомпании CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Даже директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний заявлял, что своевременное введение масочного режима могло бы спасти жизни 100 тысяч американцев с января", - отметил Байден. С его точки зрения, глава государства должен во всех ситуациях оставаться честен перед обществом и говорить правду, какой бы они ни была.

"Нынешний президент должен уйти в отставку", - заявил Байден. По его мнению, Трамп в борьбе с пандемией руководствуется только торгами на фондовой бирже и соображениями переизбрания на второй срок.

Авторитет на международной арене

Байден считает, что люди по всему миру доверяют лидерам РФ и КНР больше, чем Дональду Трампу из-за его подхода к борьбе с распространением коронавируса.

"Я давно в этом деле [политике], но я никогда не думал, что буду наблюдать столь безответственную администрацию, - указал Байден. - Достаточно посмотреть на результаты опроса фонда Пью (имеется в виду вашингтонский Исследовательский центр Пью - прим. ТАСС)".

"Знаете, что? Россия, [президент РФ Владимир] Путин, Китай, [председатель КНР] Си [Цзиньпин] вызывают у людей по всему миру больше доверия, чем президент Соединенных Штатов Америки. И одна из причин этому - коронавирус, то, как он [Трамп] борется с COVID-19", - указал кандидат от демократов. "Это не просто стоит нам потерянных жизней здесь [в США], но и в значительной степени приводит к потере нами авторитета", - заключил Байден.

Результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center) среди 13,2 тысячи человек в 13 странах, были опубликованы во вторник. Согласно исследованию, 23% его участников относятся к российскому лидеру с доверием. Чуть меньше - 19% - составляет рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину. При этом лишь 16% респондентов доверяют главе американской администрации.

Самый высокий рейтинг в этом опросе - 76% - у канцлера Германии Ангелы Меркель. Следом за ней идут президент Франции Эмманюэль Макрон с 64% и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 48%.

Встреча Байдена с потенциальными избирателями организована в штате Пенсильвания. Около ста человек на автомобилях, соблюдая безопасное расстояние друг от друга, стоят на поле перед экраном и сценой, на которой стоят Байден и модератор от CNN. Трансляция мероприятия ведется через студию в Вашингтоне.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 6,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 197 589 человек.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис.