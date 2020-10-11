Пентагон изучает данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР

Пентагон анализирует сведения о, возможно, новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, продемонстрированной на военном параде в Пхеньяне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы в курсе сообщений касательно парада. Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе", - сказали в оборонном ведомстве.

В свою очередь в Госдепартаменте ТАСС проинформировали, что американская сторона "по-прежнему руководствуется видением, зафиксированным президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, и призывает КНДР к продолжительным и предметным переговорам для достижения полной денуклеаризации".

КНДР продемонстрировала на параде, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, новую МБР. Соответствующие кадры были показаны в субботу в эфире Центрального телевидения страны.

Перед трибуной, на которой находились Ким Чен Ын и представители правительства и военного командования, проехали по меньшей мере четыре 11-осных транспортера-установщика с одной новой МБР на каждом. Военные эксперты в Сеуле указывают, что дизайн этих ракет напоминает "Хвасон-15" с расчетной дальностью 12 874 км, которая может достичь любой точки в материковой части США. Увеличенные размеры новой ракеты могут говорить о том, что она способна нести больший полезный вес. Также на параде была продемонстрирована новая ракета "Пуккыксон-4А", которая, по мнению южнокорейских специалистов, может запускаться с подводных лодок.

Ход переговоров

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Трамп и Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня 2019 года лидеры двух стран провели третью встречу, которая состоялась в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября 2019 года представители Вашингтона и Пхеньяна встретились в Швеции, но консультации на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров и посоветовал американской стороне лучше обдумать собственную позицию. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.