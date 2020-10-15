Трамп осудил Facebook и Twitter за ограничения на публикацию материала о сыне Байдена

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал решение администраций Facebook и Twitter, которые ограничили распространение на этих платформах публикации газеты New York Post о конфиденциальной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о [являющихся] неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (так Трамп называет Джозефа Байдена - прим. ТАСС) и его сыном Хантером. Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - написал Трамп у себя в Twitter.

При этом он призвал "отменить раздел 230". Речь, вероятно, идет о разделе закона об этике в сфере коммуникаций. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Как заявил ранее у себя в Twitter представитель Facebook Энди Стоун, публикация New York Post "подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнерами" соцсети.

Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал решение администраций Facebook и Twitter, которые ограничили распространение на этих платформах публикации газеты New York Post о конфиденциальной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

"Так ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о [являющихся] неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (так Трамп называет Джозефа Байдена - прим. ТАСС) и его сыном Хантером. Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика", - написал Трамп у себя в Twitter.

При этом он призвал "отменить раздел 230". Речь, вероятно, идет о разделе закона об этике в сфере коммуникаций. В конце мая американский лидер подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. По словам Трампа, этот документ призван установить новое регулирование на основе данного раздела. Как отметил тогда глава Белого дома, социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности.

Как заявил ранее у себя в Twitter представитель Facebook Энди Стоун, публикация New York Post "подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнерами" соцсети.

В основу материала New York Post легла переписка Хантера Байдена по электронной почте. Одно из писем датировано 17 апреля 2015 года и было направлено сыну Байдена-старшего через год после его включения в состав правления Burisma. Пожарский в этом письме благодарил Хантера Байдена за приглашение в Вашингтон и возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы. В другом послании, датированном маем 2014 года, Пожарский спрашивал совета Байдена-младшего по поводу того, каким образом можно использовать его влияние "от лица компании" Burisma.

New York Post уточнила, что изъяла упомянутую электронную переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр. Газета не пояснила, о чьем компьютере идет речь.