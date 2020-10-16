Безработица в США установила рекорд

Показатели безработицы в США установили рекорд, оказавшись максимальными с августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, пишет Bloomberg.

В период с 4 по 10 октября количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 898 тысяч, что на 53 тысячи больше, чем неделей ранее. В то же время число американцев, постоянно обращающихся за выплатами, напротив, снизилось на 1,1 миллиона человек — до 10 миллионов в неделю.

Опрошенные изданием экономисты предполагают, что последнее обстоятельство отражает общую ситуацию в стране: все больше жителей переходят со стандартных федеральных пособий на специальную программу помощи, разработанную для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Она рассчитана на 13 недель, на протяжении которых выплачиваются пособия. Резкий рост числа участников — с 818 тысяч до 2,7 миллиона — случился в конце сентября.

Специалисты отмечают, что пока рано делать прогнозы относительно сроков восстановления рынка труда. Показатели сильно подвержены колебаниям даже в обычное время, а в условиях глобального кризиса их изменчивость только усилилась. В ближайшее время уровень безработицы может вырасти из-за массовых сокращений в авиакомпаниях и заведениях питания.