Трамп и Байден проведут заключительный раунд предвыборных теледебатов в Нэшвилле

Актуальные вопросы национальной безопасности США, изменения климата и распространение нового коронавируса станут в четверг центральными темами обсуждения, которые утвердила ранее профильная комиссия, во время последнего раунда предвыборных теледебатов между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джозефом Байденом. Словесная дуэль состоится в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), где в 2008 году уже проходили теледебаты между кандидатами от Демократической и Республиканской партий на пост президента Бараком Обамой и Джоном Маккейном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ведущей станет корреспондент телеканала CBS Кристен Уэлкер, которую глава государства уже успел назвать "ужасной и нечестной". Трансляцию теледебатов будут вести новостные телекомпании страны с 21:00 по времени восточного побережья США в течение полутора часов без перерыва на рекламу.

По традиции, зародившейся в 1992 году, теледебаты проводятся в университетах. В ходе нынешней избирательной кампании первая схватка Трампа и Байдена прошла 29 сентября в Кливленде (штат Огайо) в университете Case Western Reserve. Согласно итогам опросов, эту дуэль выиграл бывший вице-президент Байден.

Второй раунд теледебатов был намечен на 15 октября в Майами (штат Флорида), однако в ночь на 2 октября Трамп написал в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позднее в тот же день глава государства прибыл в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. 5 октября он покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. В связи с диагностированием заболевания у Трампа комиссия по президентским теледебатам предложила провести второй раунд в дистанционном формате, однако президент заявил, что в таком случае не намерен участвовать в них, и мероприятие отменили.