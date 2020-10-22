Обама впервые публично поддержал Байдена

США 22 октября 2020 06:05 (UTC+04:00)
Обама впервые публично поддержал Байдена

Бывший президент США Барак Обама впервые публично поддержал кандидата на пост главы государства от Демократической партии Джо Байдена.

Он выступил на митинге в поддержку политика в Филадельфии, передает CNN, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», - заявил бывший американский лидер.

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