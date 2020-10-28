В Теннесси два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса

США 28 октября 2020 05:32 (UTC+04:00)
В Теннесси два человека погибли в ДТП с участием школьного автобуса

Два человека погибли во вторник при столкновении школьного автобуса со служебным автомобилем в штате Теннесси. Об этом сообщила патрульно-постовая служба штата, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Патрульно-постовая служба Теннесси расследует приведшую к двум смертям аварию школьного автобуса и машины инженерно-технического обеспечения на участке автодороги 58 в районе округа Мейгс", - написала в своем Twitter служба. Она не уточнила число получивших травмы.

Служба обещала со временем опубликовать подробности дорожно-транспортного происшествия и выразила соболезнования родственникам жертв.

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