Amazon начала доставлять в США лекарства по рецепту на дом

Американская корпорация Amazon представила в США новый сервис по доставке выписанных по рецепту лекарств. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сервис получил название Amazon Pharmacy. Как уточнили представители компании, "клиенты теперь могут приобрести в сетевом магазине Amazon выписанные по рецепту препараты". Пользователям нужно создать учетную запись в Amazon Pharmacy и предоставить подтверждение того, что лекарство выписал врач. Некоторые препараты заказать нельзя, в их числе опиоидные.

При осуществлении покупки клиент может ввести данные об имеющейся у него медицинской страховке. В США во многих случаях страховая компания берет на себя часть расходов на приобретение лекарства. В компании заверили, что предусмотрена также система скидок.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. В настоящее время он является самым богатым человеком в мире.