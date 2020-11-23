Полиция Висконсина объявила о задержании подростка в связи со стрельбой в торговом центре

Подросток задержан в связи со стрельбой, устроенной в пятницу в торговом центре города Уоватоса (штат Висконсин). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил шеф городской полиции Барри Уэбер на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC.

"Управление полиции радо сообщить о задержании 15-летнего испаноязычного подростка в связи со стрельбой в торговом центре. На месте задержания было найдено огнестрельное оружие, которое, как мы подозреваем, применялось в торговом центре", - информировал шеф полиции. Он уточнил, что подозреваемый был задержан в субботу.

Следствием установлено, что стрельба была открыта после "стычки двух групп" лиц, продолжил Уэбер. По его словам, часть пострадавших не имели отношения к случившемуся.

Как сообщалось ранее, неизвестный в пятницу открыл стрельбу в торговом центре Уоватосы. При этом пострадали семеро взрослых и один подросток, все они были госпитализированы. Стрелявшему удалось скрыться до оцепления, установленного полицией.