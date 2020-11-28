Байден готов предложить вдове Маккейна пост посла США в Великобритании

США 28 ноября 2020 21:10 (UTC+04:00)
Байден готов предложить вдове Маккейна пост посла США в Великобритании

Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стал избранным президентом США, готов предложить должность посла страны в Великобритании вдове сенатора-республиканца Джона Маккейна, умершего в 2018 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу газета The Times.

Сообщается, что Синди Маккейн получит должность американского посла в Лондоне, "если будет в этом заинтересована". Он также подчеркнул, что именно вдове сенатора Байден обязан успехом в штате Аризона, где с 1952 года за единственным исключением побеждали только кандидаты-республиканцы. В ходе голосования Байден получил в Аризоне 49,4% голосов избирателей, а действующий президент республиканец Дональд Трамп - 49,1%.

Склонить чашу весов в пользу демократа могло обращение Синди Маккейн, выступившей в поддержку Байдена, признавшись при этом, что с 18 лет она голосовала исключительно за республиканцев. Сам сенатор Маккейн, несмотря на тяжелую болезнь, в последние годы жизни ожесточенно критиковал Трампа и выступал против его инициатив, тогда как с Байденом его связывали дружеские отношения.

Старые друзья
Маккейн и Байден прониклись симпатией друг к другу еще в 70-х годах, когда молодой демократ стал сенатором, а республиканец отвечал за связи Сената с ВМС США. Они продолжали дружить и после того, как Маккейн в 1982 году был избран в Палату представителей Конгресса США, хотя часто не соглашались друг с другом и ожесточенно дискутировали. Их отношения не смогло испортить даже то обстоятельство, что в 2008 году они оказались соперниками в ходе президентских выборов, на которых Байден выступал в качестве кандидата в вице-президенты при Бараке Обаме, а Маккейн сам баллотировался на должность главы государства, но потерпел поражение.

Трамп, напротив, относился к Маккейну без пиетета, публично отказавшись называть его героем войны во Вьетнаме и объяснив это тем, что Маккейн был взят в плен, в котором провел больше пяти лет. В интервью вещательной корпорации Би-би-си вскоре после смерти мужа Синди Маккейн признавалась, что никогда не простит Трампу этого оскорбления. Впоследствии, объясняя свое решение поддержать кандидатуру Байдена на выборах, она также заявила, что ее разгневали слова Трампа, который якобы в личных разговорах называл неудачниками американских ветеранов.

Вдова сенатора
66-летняя Синди Маккейн осуществляет многочисленные благотворительные проекты и владеет компанией Hensley&Co, являющейся одним из крупнейших дистрибьюторов пива и ряда других напитков в Аризоне. Times называет ее англофилом и пишет, что у нее есть многочисленные связи в Соединенном Королевстве, при этом также отмечая, что ей может не хватать опыта для того, чтобы занять ответственную должность. В качестве еще одного кандидата на пост посла Соединенных Штатов в Великобритании называется бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер.

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