Обама заявил о готовности публично привиться от коронавируса
Экс-президент США Барак Обама заявил о готовности пройти вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 публично. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает радио SiriusXM.
Он отметил, что сделает это, чтобы помочь американцам преодолеть сомнения относительно эффективности разработанных препаратов.
«В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — подчеркнул Трамп.
Политик добавил, что если главный инфекционист США Энтони Фаучи объявит о безопасности вакцины, то он обязательно пройдет вакцинацию.
По его словам, проведение прививок в массовых масштабах позволило в свое время искоренить полиомиелит, а также предотвратить массовую смертность от оспы и кори.
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