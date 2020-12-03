Обама заявил о готовности публично привиться от коронавируса

Экс-президент США Барак Обама заявил о готовности пройти вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 публично. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает радио SiriusXM.

Он отметил, что сделает это, чтобы помочь американцам преодолеть сомнения относительно эффективности разработанных препаратов.

«В конечном итоге, я могу показать это по ТВ или снять на камеру, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — подчеркнул Трамп.

Политик добавил, что если главный инфекционист США Энтони Фаучи объявит о безопасности вакцины, то он обязательно пройдет вакцинацию.

По его словам, проведение прививок в массовых масштабах позволило в свое время искоренить полиомиелит, а также предотвратить массовую смертность от оспы и кори.