Журналист Bloomberg заявил, что Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter

Президент США Дональд Трамп устранил нарушения на своей странице в Twitter, из-за которых ранее была заблокирована его учетная запись. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг в своем микроблоге в этой же социальной сети журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.

По его данным, соответствующую информацию подтвердил представитель Twitter. "Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил публикации. Вероятно, доступ к учетной записи будет открыт для него завтра утром", - говорится в сообщении Вагнера.