В штате Нью-Йорк в группу на приоритетную вакцинацию включены лица старше 65 лет

Жители штата Нью-Йорк в возрасте старше 65 лет начиная со вторника могут претендовать на приоритетную вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил в Twitter губернатор штата Эндрю Куомо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Жители штата старше 65 лет теперь могут вакцинироваться и это распоряжение вступает в силу немедленно, - указал он. - Проверьте, имеете ли вы право на это и найдите ближайший пункт вакцинации. Я призываю проявлять терпение, поскольку, к сожалению, жителей штата, имеющих право на первоочередную вакцинацию, гораздо больше, чем доз вакцины, предоставляемой федеральным правительством".

На прошлой неделе губернатор штата издал распоряжение о том, что в список первоочередников на вакцинацию включены лица в возрасте старше 75 лет, сотрудники дежурных служб, преподаватели школ, полицейские и работники транспорта.

Как отметил нью-йоркский телеканал NY1, после включения в эту группу лиц старше 65 лет число людей, имеющих право на первоочередную вакцинацию в штате, возросло до 7 млн, но пока в штат еженедельно доставляется лишь 300 тыс. доз вакцины.

Со своей стороны мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщил во вторник на встрече с журналистами о том, что в ближайшие дни круглосуточно действующие пункты вакцинации будут развернуты на двух стадионах, где ежедневно смогут проходить процедуру от 5 до 7 тыс. человек. На вопрос о том, не воспользуются ли возможностью вакцинироваться в этих пунктах жители соседних штатов, мэр подчеркнул, что городские власти намерены организовать проверки, которые предотвратят "вакцинный туризм". Ранее Билл де Блазио заявлял о том, что городские власти рассчитывают в течение января осуществить вакцинацию1 млн жителей.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано 22,7 млн случаев заражения коронавирусом, 378,8 тыс. человек умерли, в том числе 39,8 тыс. в штате Нью-Йорк.