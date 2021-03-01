Хакер украл данные 22 военных США

Хакер, предположительно связанный с Россией, украл личные данные 22 военных, награжденных медалью почета Конгресса США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает The Daily Beast. Издание утверждает, что ему удалось ознакомится с ордером на обыск.

Отмечается, что злоумышленник использовал украденные данные для покупки продуктов компании Apple и роскошных часов через магазины для военнослужащих. В общей сложности он приобрел товары на сумму $ 55 тыс.

Затем купленные им вещи были разосланы по меньшей мере по 20 различным адресам на территории США, а впоследствии переправлены в Россию.

По данным Федеральной торговой комиссии (FTC), ветераны вооруженных сил США сообщают, что становятся жертвами кражи личных данных на 76 % чаще, чем представители гражданского населения.