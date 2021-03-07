Байден считает, что пакет стимулирующих экономику мер поможет США конкурировать с Китаем

Президент США Джо Байден выразил мнение, что принятие пакета стимулирующих экономику мер поможет стране превзойти другие государства по экономическим показателям, особенно Китай. Американский лидер выступил в субботу в Белом доме с заявлением в связи с принятием в Сенате Конгресса соответствующей программы в размере $1,9 трлн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это создаст миллионы рабочих мест, мы ожидаем шесть миллионов рабочих мест. План поможет увеличить ВВП на $1 трлн, поможет превзойти остальной мир, - сказал Байден. - Мир не стоит на месте, особенно Китай".

По его утверждению, противостояние США никогда не приводило ни к чему хорошему. "Мы преодолеем это [последствия пандемии]. Мы останемся ведущей и самой успешной экономикой мира", - считает глава Белого дома.

Как заявил в начале февраля член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов Вашингтону или занять его место в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.

Пакет стимулирующих мер базируется на предложенной президентом США программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. В поддержку законопроекта в верхней палате американского законодательного органа ранее выступили 50 сенаторов, против - 49. Палате представителей предстоит вновь рассмотреть документ, поскольку в него были внесены некоторые изменения. В частности, в сенатской версии из текста было исключено повышение минимальной заработной платы, при этом принята поправка по выплатам для потерявших работу граждан. Размер еженедельных дотаций составит $300, программа пособий продлится до 6 сентября.

Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.