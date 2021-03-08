Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани предложил провести под эгидой ООН конференцию по мирному урегулированию в республике, так как переговоры о мире, по его мнению, продвигаются недостаточно быстро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Мероприятие может пройти в Турции. Предполагается, что на нем представители Соединенных Штатов, Китая, России, Пакистана, Ирана и Индии "обсудят комплексный подход к поддержанию мира в Афганистане". Целью конференции станет формирование правительства с участием обеих сторон конфликта и сокращение насилия сроком на три месяца, а впоследствии и установление режима прекращения огня. В среду катарский телеканал Al Jazeera уже информировал со ссылкой на представителя Высшего совета по национальному примирению Афганистана, что США намерены провести региональную конференцию по мирному урегулированию в марте в Стамбуле.

Как пишет газета, госсекретарь подтвердил, что США пока не решили, будут ли выводить к 1 мая из Афганистана 2,5 тыс. размещенных там американских военнослужащих. Он выразил опасение, что ситуация в области безопасности может ухудшиться.