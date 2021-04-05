Сайт Трампа для предвыборных пожертвований снимал деньги без ведома пользователей

Сайт бывшего президента США Дональда Трампа, где было можно сделать пожертвования на предвыборную кампанию 2020 года, повторно снимал деньги с банковских карт доноров без их ведома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет The New York Times.

Как пишет газета, за два месяца до выборов, в сентябре 2020 года, сайт начал по умолчанию еженедельно списывать средства у доноров. Отказаться от этой функции можно было только вручную, сняв автоматически проставляемую галочку. По информации издания, сведения о повторном списании средств были прописаны мелким шрифтом.

Позже появилась еще одна опция, которая автоматически удваивала размер пожертвования. После таких нововведений несколько человек обращались в банки с жалобами.

Как утверждает СМИ, Трамп вернул донорам около $122 миллионов, то есть 10,7% от собранной суммы.