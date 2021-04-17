F-15 ВВС США уничтожил цель на рекордном расстоянии

Истребитель F-15 Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США при помощи ракеты AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) уничтожил цель (беспилотник BQM-167) на рекордном из известных расстоянии, насчитывающем, вероятно, около 100 миль (более 160 километров). Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет The Drive.

Согласно изданию, соответствующие учения состоялись в марте в районе Мексиканского залива. The Drive отмечает, что таким образом по дальности полета американские ракеты приблизились к российским и китайским. Издание, в частности, уверяет, что соответствующий показатель Р-37М составляет 200 километров.

Также The Drive напоминает о прошлых рекордах. Так, известно, что в 1970-х годах с истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix беспилотники-мишени уничтожались на дальности более 160 километров минимум два раза.