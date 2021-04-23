Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США

Курс доллара к другим основным мировым валютам снижается в пятницу утром при продолжении понижения доходности американских гособлигаций. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро рос до 1,2028 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2015 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 107,89 с уровня прошлого закрытия в 107,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,15%, до 91,2 пункта.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) продолжает снижаться третью неделю подряд, что негативно для американской валюты. В начале месяца эта доходность составляла 1,74%, а теперь находится на отметке в 1,56%.

После заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) накануне курс евро к доллару оставался выше 1,2 доллара, лишь немного опустившись после пресс-конференции, где выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард. По словам Лагард, отказ от мер стимулирования экономики преждевременен.

"Сдержанная реакция евро на заседание Европейского центрального банка в четверг была полностью оправданна… Не было никаких сюрпризов, и хотя прогноз улучшается, что признал ЕЦБ, центробанк остается осторожным", — приводит газета Wall Street Journal мнение валютного стратега ING Петра Крпаты (Petr Krpata).