Цены на бензин в США выросли после атаки на Colonial Pipeline

Средняя цена на бензин в США на фоне хакерской атаки на трубопровод Colonial Pipeline продолжает расти и составляет около 3,04 доллара (около 225 рублей) за галлон (3,8 литра). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщила Американская ассоциация автомобилистов (AAA).

Ранее ААА сообщала, что средняя цена на бензин в США на фоне атаки на Colonial Pipeline выросла на 7 центов за галлон до рекордных с осени 2014 года 3,02 доллара.

"Средний показатель национальных цен на бензин является наиболее высоким за шесть лет и составляет 3,04 доллара", — говорится на сайте ассоциации.

Отмечается, что ранее ожидался рост цен на бензин до трех долларов за галлон в преддверии выходных в честь Дня поминовения (отмечается в США в последний понедельник мая), однако остановка работы трубопровода Colonial Pipeline в начале мая привела к тому, что цены взлетели за несколько недель до начала выходных.

Ассоциация сообщает, что за неделю цены выросли на восемь центов, однако в южных штатах, как, например, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина, где поставки бензина были сокращены в связи с остановкой работы трубопровода, цены взлетели сразу на 21 цент.

При этом отмечается, что в конце прошлой недели цены на бензин начали стабилизироваться после восстановления работы трубопровода и возобновления поставок.

Крупнейший оператор трубопроводов в США компания Colonial Pipeline подверглась кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны.