Байден заявил, что США пытаются не допустить затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты пытаются не допустить того, чтобы нынешний виток кровопролития на Ближнем Востоке был затяжным, как это имело место в предыдущие годы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с кратким заявлением по ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Байден заявил, что США привержены работе с ООН и другими международными игроками в плане предоставления гуманитарной помощи населению сектора Газа и восстановления анклава.
"Я считаю, что палестинцы и израильтяне одинаково заслуживают того, чтобы жить в безопасности, в равной степени наслаждаться свободой, [экономическим] процветанием и демократией. Моя администрация продолжит заниматься тихой неустанной дипломатией ради достижения таких целей. Я считаю, что у нас есть подлинная благоприятная возможность добиться прогресса. И я привержен работе в этом направлении", - сказал американский лидер.