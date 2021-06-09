Блинкен сообщил, какие темы обсудят на встрече Байдена и Эрдогана

Обсуждение разногласий между Соединенными Штатами и Турцией станет главным пунктом повестки дня предстоящей встречи президентов двух стран Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Могу заявить с уверенностью, что, когда президент Байден увидится с президентом Эрдоганом примерно через неделю, это будет центральным пунктом повестки дня", - сказал Блинкен про противоречия между Вашингтоном и Анкарой, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Наши разногласия, в том числе упомянутые вами сейчас, не являются тайной", - отметил глава внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопросы председателя комитета Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси). Турция, с точки зрения Блинкена, "по многим аспектам <...> не действует таким образом, каким следовало бы действовать союзнице по НАТО". "Не в последнюю очередь применительно к покупке [зенитных ракетных систем] С-400 у России", - считает дипломат.

Кроме того, на его взгляд, Турция предприняла "вызывающие глубокую тревогу" действия в Восточном Средиземноморье.

По его словам, "у президента [Байдена] будет возможность напрямую взаимодействовать с президентом Эрдоганом по всем этим вопросам".

"Скажу также, что мы заинтересованы в том, чтобы сохранять Турцию "на якоре" на Западе <...>. У нас важные и совпадающие интересы <...> в Сирии, в сфере борьбы с терроризмом, в Афганистане, в плане отражения определенного злонамеренного влияния России и Ирана. Но мы должны прямо разбираться с разногласиями", - добавил Блинкен.