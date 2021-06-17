Байден считает, что в мире наступил переломный момент

Президент США Джо Байден полагает, что в настоящее время в мире наступил переломный момент, от которого будет зависеть будущее, Вашингтону в этой ситуации важно сохранить ведущую роль. Такое мнение американский лидер выразил в среду, беседуя с журналистами у трапа своего самолета перед вылетом из Женевы в Вашингтон по завершении двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что в последние три года или пять лет мир подошел к коренному переломному моменту, который определит, как он будет выглядеть через 10 лет", - полагает Байден. По его мнению, "во всех странах, в особенности тех, которые обладали ранее или по-прежнему обладают реальной властью, думают о том, как сохранить устойчивость и лидерство".

"Через это проходят сейчас и Соединенные Штаты", - полагает Байден. По его версии, США стремятся сохранить статус "ведущей, самой мощной и демократической страны".