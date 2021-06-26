США призвали все стороны в Афганистане к переговорам о мире после встречи Байдена и Гани

Соединенные Штаты призывают все стороны в Афганистане к безотлагательному проведению значимых переговоров об общенациональном примирении. Об этом говорится в справочных материалах, которые были распространены в пятницу пресс-службой Белого дома по завершении переговоров президентов США и Афганистана Джо Байдена и Ашрафа Гани в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем призывать все афганские стороны срочно и значимым образом вести мирные переговоры, направленные на достижение справедливого и прочного урегулирования, предусматривающего защиту прав всех афганцев, включая женщин и меньшинства", - подчеркивается в документе. При этом в нем выражается мнение, что ООН играет "критически важную роль" в сведении вместе "афганских сторон и региональных игроков в целях завершения более чем 40-летней войны в Афганистане".

Администрация США также заверяет, что продолжит оказывать властям в Кабуле финансовую поддержку. Конгресс США уже одобрил выделение в текущем году афганским силам безопасность более $3 млрд, отмечает Белый дом. По его свидетельству, эти средства будут выделены по линии фонда Министерства обороны США, созданного для оказания содействия афганским силам безопасности. На 2022 год Байден запросил у Конгресса на эти цели свыше $3,3 млрд, указывается в документе. Кроме того, в нем сообщается, что по линии Госдепартамента и входящего в его структуру Агентства международного развития Кабул получит от Вашингтона в этом году дополнительно $300 млн в виде "гражданского содействия". На следующий год президент США просит законодательную ветвь власти ассигновать на эти цели $364 млн, говорится в справке. Всего же, по свидетельству американского правительства, с 2002 года США предоставили Афганистану почти $88 млрд в качестве военной помощи, $36 млрд - гражданской и около $3,9 млрд - гуманитарной.