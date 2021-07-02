США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа.

Об этом заявила в пятницу на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем на данный момент, что это [вывод из Афганистана] будет завершено к концу августа. Президент США Джо Байден решил вывести американских военнослужащих из Афганистана и завершить войну там после 20 лет", - сказала она.