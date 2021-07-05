Евро немного дешевеет к доллару перед статистикой по еврозоне

Курс евро в понедельник утром незначительно снижается к доллару в ожидании статистики по еврозоне. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару снижался до 1,1858 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1864 доллара. Курс доллара к иене снижался до 111,12 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,12%, до 92,33 пункта.

Инвесторы ждут данных исследовательской организации Markit Economics по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Аналитики полагают, что индекс, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, как и показывала предварительная оценка.

При этом американскую валюту продолжают поддерживать сильные данные по рынку труда США. В пятницу министерство труда страны сообщило, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики в июне увеличилось на 850 тысяч — выше ожиданий.

Аналитики Capital Economics, которых цитирует газета Wall Street Journal, считают, что доллар продолжит укрепляться на этой неделе, если дальнейшая макроэкономическая статистика по США будет лучше прогнозов.