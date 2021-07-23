Пожарные на западе США борются с огнем на территории почти 600 тыс. га
Пожарные в США продолжают борьбу с природными возгораниями на западе страны, где огнем охвачены почти 600 тыс. га территории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Крупнейший из полыхающих сейчас в США пожаров зарегистрирован в штате Орегон, он получил название Bootleg. К настоящему моменту сгорели более 70 жилых домов и свыше 100 других построек. Эвакуированы жители более 2 тыс. домов, еще 5 тыс. попадают под действие предупреждения о возможной эвакуации. Сведений о возможных погибших пока не поступало.
В общей сложности в западных американских штатах зафиксированы сейчас 79 крупных пожаров, сообщает Национальный межведомственный пожарный центр. Огнем охвачены 586 тыс. га земли.
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