Глава Пентагона сообщил о восстановлении договора с Филиппинами о присутствии военных США

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в пятницу о "полном восстановлении" договора с Филиппинами о присутствии в стране американских военных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это особенное время для совместной работы по развитию нашего крепкого военного сотрудничества. От имени США позвольте мне поблагодарить президента [Филиппин Родриго] Дутерте за его решение о полном восстановлении соглашения об иностранных силах, - сказал Остин на пресс-конференции в Маниле по итогам переговоров с филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной. - США и Филиппины сталкиваются с целым рядом вызовов: от изменения климата до пандемии коронавируса".

По его утверждению, двустороннее сотрудничество остается особенно важным для "безопасности, стабильности и процветания" в Индо-Тихоокеанском регионе.

11 февраля 2020 года Манила уведомила Вашингтон о прекращении двустороннего военного соглашения, которое действовало с 1998 года. Этим документом определялся статус пребывания американских военных на Филиппинах, а также регламентировался порядок проведения совместных учений.

Поводом для расторжения тогда стал отказ США выдать визу филиппинскому сенатору Рональдо дела Росе. В январе 2019 года власти США запретили въезд в страну филиппинским политикам из-за судебного разбирательства в отношении оппозиционного сенатора Лейлы де Лимы.