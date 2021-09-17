Фьючерсы на индексы США снижаются на экономической неопределенности

Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на фоне неопределенности в перспективах крупнейшей мировой экономики. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 34716 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,18%, до 15490 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4463 пунктов.

Трейдеры внимательно следят за внутренними макроэкономическими данными, чтобы оценить перспективы экономики. Однако статистика не помогает рынкам прийти к единому мнению. Так, в четверг минтруд страны сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло сильнее ожиданий. При этом розничные продажи за август показали динамику лучше прогнозов.

Теперь инвесторы ждут данных по индексу потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Аналитики полагают, что показатель, по предварительной оценке, в сентябре вырос до 72 пунктов с 70,3 пункта в августе.

"Эта неделя говорит нам о том, что в обозримом будущем будет нестабильная нормализация. Все эти неоднозначные данные означают некоторую неопределенность", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Allianz Людовик Сюбран (Ludovic Subran). На этом фоне эксперт не исключает возвращения волатильности на рынках.