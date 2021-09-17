Блинкен заявил, что США рассчитывают созвать встречу мировых лидеров по климату

Соединенные Штаты рассчитывают провести в недалеком будущем встречу мировых лидеров, посвященную преодолению климатического кризиса, а также конференции по чистой энергетике и проблемам борьбы с загрязнением океанов. Об этом сообщил президент США Джо Байден, выступая в пятницу на организованном Вашингтоном виртуальном многостороннем совещании по климату, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я планирую созвать встречу на уровне лидеров [стран], чтобы мы могли оценить достигнутый коллективный прогресс", - заявил руководитель американской администрации. Он не уточнил, когда именно предполагается устроить это заседание.

Кроме того, Байден отметил, что США будут стараться активизировать международные усилия в области чистой энергетики. "Наш план заключается в том, чтобы запустить эти усилия, собрав министров в январе, дабы обсудить цели в области чистой энергетики, которая сможет поддерживать транспорт, промышленность, строительный сектор. Кроме того, мы хотим сконцентрировать внимание на инициативах, которые касаются океанов - в преддверии нашей конференции по океанам в следующем феврале", - сказал президент США.