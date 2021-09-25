В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена из-за Афганистана

США 25 сентября 2021 03:35 (UTC+04:00)
В Конгрессе США призвали к импичменту Байдена из-за Афганистана

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт призвала отправить в отставку президента Соединенных Штатов Джо Байдена из-за ошибок, который тот совершил при выводе американских войск из Афганистана, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В документе, текст которого выложил корреспондент HuffPost Крис д'Анджело у себя в Twitter, Боберт обвинила главу Белого дома в «умышленном пренебрежении обязанностями президента, нарушении конституционной клятвы» («заботиться о добросовестном исполнении законов»), а также неспособности «обеспечить национальную безопасность США».

Как отметила политик, при выводе войск из Афганистана в исламской республике было оставлено дорогостоящее оборудование, но никаких расследований по этому факту проведено не было. Кроме того, Боберт считает, что отправить в отставку следует и вице-президента США Камалу Харрис. По ее словам, Харрис надо было сместить Байдена из офиса и занять его место. Республиканка также заявила, что нерешительность и некомпетентность Байдена привели к гибели американцев в Афганистане.

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