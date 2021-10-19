Глава Минфина США заявила о необходимости дальнейшего повышения потолка госдолга страны

Американские законодатели должны одобрить дальнейшее повышение потолка государственного долга США или приостановить действие данного лимита. Об этом говорится в письме министра финансов Джанет Йеллен, которое было направлено в понедельник ряду влиятельных членов обеих палат Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Йеллен отметила, что одобренное на прошлой неделе повышение лимита заимствований на $480 млрд "дает глубокую уверенность в том, что Минфин США сможет продолжить финансировать работу федерального правительства до 3 декабря 2021 года". Вместе с тем, по ее словам, это лишь "временная передышка". Как подчеркнула Йеллен, ее ведомству придется "принять определенные чрезвычайные меры" до 3 декабря.

По словам Йеллен, необходимо, чтобы Конгресс США "применял меры для повышения потолка госдолга или приостановки его действия, чтобы была долгосрочная уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства".