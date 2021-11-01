Китай предупредил США об опасности американской политики в отношении Тайваня

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что проводимая Вашингтоном политика в отношении Тайваня чревата ухудшением китайско-американских отношений и обострением ситуации в районе Тайваньского пролива, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ван И, по сообщению агентства, отметил, что тайваньский вопрос является наиболее чувствительным вопросом в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, и, "если походить к нему неправильно, то это подорвет и нанесет глобальный ущерб китайско-американским отношениям".

Китайский дипломат заявил, что в последнее время ситуация в районе Тайваньского пролива обострилась из-за попыток тайваньских властей нарушить принцип существования одного Китая, "этому способствовали также попустительство и поддержка американской стороной сил "независимости Тайваня"".

Ван И сказал, что "остановить развитие тенденции, направленной на провозглашение независимости Тайваня - значит сохранить мир в Тайваньском проливе".

"Мы советуем американской стороне осознавать серьезность опасности политики, нацеленной на "независимость Тайваня". Мы требуем, чтобы США проводили подлинную, а не фальшивую политику "одного Китая", чтобы США выполняли свои обязательства перед Китаем (...) а не говорили одно, а делали другое", - подчеркнул Ван И.

Ван И также выразил серьезную озабоченность Китая по поводу различных вопросов, по которым американская сторона наносит ущерб законным правам и интересам Китая, и попросил американскую сторону "изменить свой тон и содействовать возвращению китайско-американских отношений на путь здорового развития".

Стороны также обменялись мнениями по таким важным вопросам, как изменение климата, энергоснабжение, ядерная программа Ирана, ситуация на Корейском полуострове, в Мьянме и Афганистане, и выразили готовность поддерживать диалог по решению различных глобальных проблем.

Госдепартамент США, сообщая о состоявшейся встрече, отметил: "Блинкен подчеркнул важность поддержания открытых линий связи для того, чтобы ответственно подходить к конкуренции США и КНР". "Он указал на сферы, в которых пересекаются интересы двух стран, и в которых мы могли бы работать совместно - это КНДР, Мьянма, Иран, Афганистан и климатический кризис", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье государственным департаментом США.

Встреча состоялась в Риме в рамках мероприятий G20.