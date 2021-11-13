Джо Байден и Си Цзиньпин проведут виртуальный саммит 15 ноября

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальные переговоры 15 ноября, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Предполагается, что они обсудят "то, каким образом ответственно действовать в ситуации соперничества между США и КНР".

Также они поговорят о том, как работать вместе в случаях, когда интересы двух стран совпадают.

Ранее о грядущем онлайн-саммите сообщало Politico со ссылкой на информированные источники.