Число пострадавших при наезде на толпу в США возросло до 48
Число пострадавших в результате наезда внедорожника 21 ноября на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге глава полиции Уокешо Дэниэл Томпсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По нашим данным, пострадало 48 человек, еще пятеро человек погибло", - сказал он.
Томпсон добавил, что выстрелы во время инцидента, о которых сообщали некоторые СМИ, были сделаны полицейским, пытавшимся остановить внедорожник. Однако он был вынужден прекратить огонь, чтобы не пострадали окружающие люди.
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