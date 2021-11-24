США продолжат добиваться от ОПЕК+ наращивания добычи нефти - Белый дом
Соединенные Штаты намерены и далее оказывать давление на участников ОПЕК+ в стремлении добиться наращивания добычи нефти и ее поставок на мировой рынок, что приведет к снижению цен на углеводороды. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы восстанавливаемся после такой уникальной пандемии, которая повлияла на нас во многих аспектах, включая стоимость некоторых товаров по всему миру, в том числе цену на бензин. Наращивание добычи [нефти] - то, о чем мы просили страны - члены ОПЕК+ и будем продолжать оказывать на них давление, чтобы они сделали это", - отметила Псаки.
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