Регулятор США может одобрить бустерную дозу вакцины Pfizer для лиц 16-17 лет
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может на следующей неделе разрешить применение бустерной дозы вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте 16 и 17 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.
Согласно сведениям издания, подобный шаг регулятора связан с растущей озабоченностью в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Ранее FDA одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте от 18 лет и старше. Бустерную дозу можно будет получить не менее чем через шесть месяцев после введения второго компонента вакцины.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Глава Госкомитета по работе с диаспорой встретился в США с еврейским писателем азербайджанского происхождения
Фильм о последнем жителе азербайджанского острова Кюрдили удостоен наград в Беларуси и Польше (ВИДЕО,ФОТО)
600 фотографий, рукописи и сценарии - в Госфильмофонде создан личный архивный фонд Расима Исмайлова (ФОТО)
Народная артистка Азербайджана Динара Алиева выступила с великим Пласидо Доминго в Большом театре (ВИДЕО, ФОТО)
Поздравления ряда стран ОДКБ в адрес Азербайджана показали, что у Армении нет веса в этой организации - политический обозреватель
В Азербайджане предоставляются льготы для поддержки налогоплательщиков, оказывающих услуги местного транспорта и экспедирования
Эксклюзив! Ризван Садырханов о мечте Александра Градского: Мы вместе посетили Храм Господня и Стену Плача в Иерусалиме
В минэкономики Азербайджана представлено около 10 проектов стоимостью 40 млн манатов - Микаил Джаббаров
Минометные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана провели тактические учения с боевыми стрельбами (ВИДЕО)
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана вернулась на родину после лечения в Турции (ФОТО)
Бывший заместитель Председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса назначен на высокий пост в Украине
SOCAR оптимизирует производство топлива на Бакинском НПЗ в соответствии с международными стандартами (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Россия играет очень важную роль в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном