Регулятор США может одобрить бустерную дозу вакцины Pfizer для лиц 16-17 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) может на следующей неделе разрешить применение бустерной дозы вакцины консорциума Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте 16 и 17 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно сведениям издания, подобный шаг регулятора связан с растущей озабоченностью в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Ранее FDA одобрило использование бустерной дозы вакцины Pfizer - BioNTech для лиц в возрасте от 18 лет и старше. Бустерную дозу можно будет получить не менее чем через шесть месяцев после введения второго компонента вакцины.