Запуск ракеты Atlas V со спутниками Пентагона и НАСА на орбиту состоится в воскресенье

США 5 декабря 2021 01:29 (UTC+04:00)
Запуск ракеты Atlas V со спутниками Пентагона и НАСА на орбиту состоится в воскресенье

Ракета-носитель Atlas V в воскресенье стартует на орбиту со спутниками в интересах Космических сил США и НАСА, сообщает компания United Launch Alliance (ULA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в двухчасовое временное окно, которое открывается в 04:04 по времени Восточного побережья США (в 13:04 GMT+4), с 41-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

В рамках миссии Space Test Program-3 (STP-3) ракета, в частности, должна вывести на геостационарную орбиту высотой 35,4 тысяч км экспериментальный военный спутник STPSat-6 с системой Space and Atmospheric Burst Reporting System-3 для отслеживания космических и атмосферных взрывов, который создан Национальным управлением ядерной безопасности США (NNSA).

Он обеспечивает обнаружение ядерных взрывов и отслеживание данных о состоянии космической среды и предназначен для дополнения детекторов ядерной детонации на борту современных космических аппаратов GPS.

Ракета также выведет на орбиту в интересах НАСА экспериментальный спутник LCRD - демонстратор ретранслятора лазерной космической связи (Laser Communications Relay Demonstration). По данным американского космического агентства, на аппарате будет апробирована технология инфракрасной лазерной ретрансляции, которая позволит спутникам передавать данные двухсторонней связи между Международной космической станцией и Землей с геосинхронной орбиты со скоростями порядка 1,2 Гбит. Помимо этого, система лазерной связи позволит значительной уменьшить вес, габариты и энергопотребление по сравнению с другими аппаратами связи. Спутник должен будет проработать на орбите два года.

Кроме того, ракета несет адаптер полезной нагрузки LDPE-1, предназначенный для развертывания малых военных спутников, и еще шесть аппаратов космического слежения в интересах Пентагона, технические данные которых засекречены.

Все космические аппараты будут выведены на орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.

Двухступенчатая ракета-носитель Atlas V создана компанией ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества. Она имеет несколько конфигураций, которые отличаются количеством твердотопливных ускорителей и забрасываемой на орбиту полезной нагрузкой.

На ее первой ступени используются двухкамерный жидкостный ракетный двигатель РД-180 производства российской компании НПО "Энергомаш".

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