Число недовольных работой Байдена американцев увеличилось
Количество граждан США, которые недовольны работой действующего президента Джо Байдена, увеличилось до 55%. Об этом свидетельствуют данные опроса социальной службы Marist Institute, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Из числа опрошенных 44% "категорически не одобряют" его деятельность. В конце ноября подобных граждан насчитывалось 50%. Количество довольных работой главы американского государства упало на 1%, с 42 до 41%.
Опрос проводился с 11 по 13 декабря, в нем участвовали 1400 граждан США старше 18-ти лет. Статистическая погрешность составляет 4,1 процентных пункта.
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