Число недовольных работой Байдена американцев увеличилось

Количество граждан США, которые недовольны работой действующего президента Джо Байдена, увеличилось до 55%. Об этом свидетельствуют данные опроса социальной службы Marist Institute, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Из числа опрошенных 44% "категорически не одобряют" его деятельность. В конце ноября подобных граждан насчитывалось 50%. Количество довольных работой главы американского государства упало на 1%, с 42 до 41%.

Опрос проводился с 11 по 13 декабря, в нем участвовали 1400 граждан США старше 18-ти лет. Статистическая погрешность составляет 4,1 процентных пункта.