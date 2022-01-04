Самолет Байдена попал в бурю

США 4 января 2022 00:42 (UTC+04:00)
Самолет Байдена попал в бурю

Самолет президента США Джо Байдена занесло снегом по прибытии на авиабазу Эндрюс, недалеко от американской столицы. Об этом сообщает The Independent, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, снежная буря охватила Вашингтон 3 января. Американский лидер смог покинуть лайнер только через 30 минут после приземления: все это время сотрудники аэропорта очищали полосу от снега. После этого Байден спустился по трапу, прикрывая лицо от порывов ветра.

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