Шесть человек пострадали в результате стрельбы на концерте в США

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы во время концерта в городе Юджин (штат Орегон). Об этом сообщается в субботу в Twitter городского полицейского департамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, первые сообщения о нескольких выстрелах в местном концертном зале поступили в пятницу вечером. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия.

Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести.

Причины произошедшего пока не уточняются.