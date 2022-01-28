Apple тестирует функцию распознавания лиц в медицинской маске

Разработчики американской компании Apple добавили в бета-версию обновления операционной системы iOS 15.4 для мобильных устройств функцию распознавания лица, которая будет работать даже при надетой защитной маске. Об этом сообщил портал MacRumors, специализирующийся на информации, прогнозах и слухах о новинках Apple, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настройках технологии для разблокировки смартфона с помощью распознавания лица Face ID добавлена функция "использовать Face ID при надетой маске". Портал разместил снимок экрана соответствующей вкладки.

"Наиболее точная работа Face ID обеспечивается только при сканировании всего лица. Для правильной работы приложения при надетой маске iPhone распознает уникальные черты лица в области вокруг глаз. При надетой маске нужно смотреть прямо на устройство", - сказано в пояснении к функции. Помимо этого, разблокировка сможет работать верно, даже если пользователь надел маску и очки.

MacRumors предполагает, что тестируемая в новом обновлении функция будет доступна только на более новых моделях устройств компании, таких как iPhone 12 и iPhone 13.